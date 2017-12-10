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Son dakika: İnşaat çöktü! Enkaz altında kalan işçiler var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaat çöktü. Enkaz altında kalan işçiler olduğu belirtilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Son dakika: İnşaat çöktü! Enkaz altında kalan işçiler var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden inşaat çöktü. Enkaz altında kalan işçiler olduğu belirtilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı

10 Aralık 2017 Pazar 11:59
Son dakika: İnşaat çöktü! Enkaz altında kalan işçiler var
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ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde bir inşaat çöktü. Yaralıların olduğu belirtiliyor.

ENKAZ ALTINDA İŞÇİLER VAR

Viranşehir ilçesinde bir inşatta çökme meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu ve enkaz altında kalan işçilerin bulunduğu bildirildi. Yaralıların Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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