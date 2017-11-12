Son dakika! Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi.
GENELKURMAY BAŞKANI VE BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞÜYOR
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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