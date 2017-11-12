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Son dakika! Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor

Son dakika! Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşüyor

12 Kasım 2017 Pazar 17:02
Son dakika! Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile görüşüyor
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak,  Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'ne geldi.

GENELKURMAY BAŞKANI VE BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Erdoğan, Başbakan  Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı  Hulusi Akar ile görüşüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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