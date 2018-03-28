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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Gece yarısı açıklandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Gece yarısı açıklandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Suat Cebeci'yi atadığı bildirildi

28 Mart 2018 Çarşamba 08:35
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama! Gece yarısı açıklandı...
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CUMHIRBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim  Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Cebeci'yi atadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYalova Üniversitesi Rektörlüğü
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