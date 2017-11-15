Son dakika! Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit!

AĞRI'NIN Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.
SICAK ÇATIŞMA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda teröristler ile bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum'un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.
1 ASKER ŞEHİT
Yaralı asker helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma Uzman Çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor.
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