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Son dakika! Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

Son dakika! Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:10
Son dakika! Ağrı'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit!
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AĞRI'NIN Eleşkirt ilçesinde  PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu.

SICAK ÇATIŞMA

İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından  Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda teröristler ile bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı.  Eleşkirt ile  Erzurum'un  Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı.

1 ASKER ŞEHİT

Yaralı asker helikopterle  Erzurum'a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş,  Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.  Jandarma Uzman Çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor.

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UzungölPKKEleşkirtAğrıGüncel
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