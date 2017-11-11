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Son bir ayda 4 çocuğu öldüren "pamuk", 25 koyunu telef etti!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir ayda 4 çocuğun pamuk yığınlarının arasında ölmesinin ardından, bu kez de Ceylanpınar'da pamuk tarlasına giren 25 koyun zehirlenip telef oldu

Son bir ayda 4 çocuğu öldüren "pamuk", 25 koyunu telef etti!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir ayda 4 çocuğun pamuk yığınlarının arasında ölmesinin ardından, bu kez de Ceylanpınar'da pamuk tarlasına giren 25 koyun zehirlenip telef oldu

11 Kasım 2017 Cumartesi 23:32
Son bir ayda 4 çocuğu öldüren "pamuk", 25 koyunu telef etti!
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ŞANLIURFA'NIN Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasına giren 400 koyundan 25'i telef olurken çok sayıda koyunun ise can çekiştiği öğrenildi. Koyunların zirai ilaçtan zehirlenmiş olabilecekleri üzerinde duruluyor.

HAYVANLARIN TUHAF DAVRANDIĞINI FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre olay,  Şanlıurfa'nın  Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükçaylı kırsal Mahallesi,  Sirte Küme Evler sokakta yaşandı. İsmail Gülümsel, yaklaşık 400 koyunluk sürüyü otlatmaya götürdü. Koyunları evinin yakınındaki hasadı tamamlanan bir pamuk tarlasında otlamaya bırakan Gülümsel, yol kenarında oturdu. Kısa süre sonra hayvanların tuhaf davranmaya başladığını fark eden Gülümsel, sürüyü pamuk tarlasından çıkarıp yolun kenarına getirdi. Yolun kenarına topladığı koyunların ayakta durmakta zorlanması üzerine eve götürmeye çalıştı.

25 KOYUN TELEF OLDU

Eve getirdiği koyunlar birer birer düşmeye başladı. Koyunlardan 25'i telef olurken bir çoğunun ise can çekiştiği, bazılarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Hayvanların toplu halde telef olması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, tarlada ve koyunlar üzerinde incelemede bulunurken ilçedeki ziraat mühendislerine de haber verildi. Ekipler, koyunların karnını açarak neden öldüklerini öğrenmeye çalıştı. Tarlada da arama yapan ekipler, buldukları boş bir kovayı incelemek için yanlarına aldı. Ayrıca sigortası bulunan koyunların hamile oldukları ve yaklaşık bir ay sonra ise yavru yapacakları öğrenildi.

"ÖLEN HAYVANLARIN HEPSİ DE GEBEYDİ"

Koyunların neden telef olduklarını bilmediğini söyleyen İsmail Gülümsel, "1941'den beri bu köyde oturuyorum tarla sahibi pamuk biçeri getirip pamuğunu sabaha karşı biçip gitiler sabah erken saatlerinde hayvalarım pamuk tarlasının kenarına girmiş ve hayvanlarım hepsi gebedir,hepsi telef oldu" dedi.

Sürünün sahibi Mehmet Gülümsel ise, "ben bu sürünün çobanıyım sabah erken saatlerinde hayvanlarım toplanan pamuk tarlasına girmiş, ben hayvanları almaya geldiğimde hayvanlar tarladan toplayıp eve doğru götürürken yolda tek tek sallanmaya başladı ve eve yetişinceye kadar 25 koyun telef oldu" diye konuştu

Koyunların neden toplu halde telef olduklarının yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

4 ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk yığınının arasında yatan 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir ay önce de gece tarlada pamuk yığınları arasında uyudukları sırada havasız kalan 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

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