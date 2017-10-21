Şoke eden baskında ele geçirildi: Oyuncak ayı ve tuvalet giderinde...

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, kentte ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Dağlıoğlu, Ulubatlı Hasan ve Meydan Mahallerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şok baskında, polislerin geldiğini gören ve delil bırakmamak için uyuşturucuyu tuvalete dökerek sifonu çekmeye çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Tuvalet içinde bulunan uyuşturucu madde polis tarafından delikten alındı. Ayrıca bir eve yapılan baskında ise oyuncak ayı içinde eroin ele geçirildi.

Baskında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Tuğba H. (27), Ahmet E. (31), Erol K. (30), Serkan B.(37), Gökhan B.(29), Serhat B. (21), Volkan K.(27), Soner Ö.(31) ve Cabbar B.(31) gözaltına alındı. Narkotim ekipleri, zehir tacirlerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada satışa hazır 200 gram eroin, 6,5 kilo gram esrar, 1 av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirirken narkotik köpeği ‘Coco’ oyuncak ayının içinde gizlenmiş enjektör ve eroin buldu. adliyeye sevk edilen 9 zehir tacirinde 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.