Sokak ortasında saç baş kavga! Meraklı vatandaş sigarayla izledi

BEŞİKTAŞ'TA iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasına saç başa kavga etti. O esnada orada olan taksi şoförü bir müddet kavgayı şaşkınlık içinde izledikten sonra kadınları ayırmaya çalıştı. Başka bir vatandaş ise elinde sigarası ile izledikten sonra şoföre yardım etti. Kadınların görenleri hayrete düşüren kavgası ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İKİ KADIN, YOL ORTASINDA SAÇ BAŞ KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Ayazmadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iki kadın bilinmeyen bir nedenden dolayı yol ortasında tartışmaya başladı.

Beşiktaş'ta İki Kadının Yol Ortasında Saç Başa Kavgası Kamerada

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kadınlar bir anda yol ortasında saç başa kavga etmeye başladı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ VE BİR VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

O esnada orada olan bir taksi şoförü kadınların kavgasını bir müddet şaşkınlık içinde izledi. Daha sonra taksi şoförü kadınları ayırmaya çalıştı.

Başka bir vatandaş da kavgayı elindeki sigarası ile bir müddet izledikten sonra şoföre yardım etti.

O ANLAR CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.