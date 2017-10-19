Sokak ortasında karısını defalarca bıçakladı

OLAY, Sümer Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberlik yaptığı öğrenilen Umut Tekin isimli şahıs, eşi Sevim Tekin’i evine giderken sokak ortasında durdurdu. Karısıyla bir süre tartışan Umut Tekin, daha sonra yanında bulunan bıçağı çıkararak eşini defalarca bıçakladı. Umut Tekin’in karısını bıçakladığı sırada çığlık seslerini duyan mahalle sakinleri dışarı çıkarak olaya müdahale etmek istediği sırada, Tekin koşarak uzaklaştı.

Kanlar içinde yerde kalan Sevim Tekin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Karısını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Umut Tekin, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.