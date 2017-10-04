Sokak ortasında genç kıza tacizde bulunan Suriyeli tutuklandı

ÖNCEKİ gün yeğenini okula bırakıp eve dönen E.T., dönüş yolunda Suriyeli Borha ile karşılaştı. Sokak ortasında pantolonunun fermuarını açan Borharak, genç kıza cinsel organını gösterdi. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen E.T., ardından da polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürülüğü Ahlak Büro ekipleri, E. T. ile görüştü. Genç kızdan şüphelinin eşkalini alan polis, merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Şükrüpaşa Mahallesi'ni şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden ve çok utandığını söyleyen Borha, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanrak cezaevine gönderildi.
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