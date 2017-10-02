Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

OLAY, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür ve Hakkın Meriç çifti 8 yaşındaki oğulları ile birlikte yolda yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında eşi Hakkın Meriç'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hakkın Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Babasının, annesini bıçaklamasına tanık olan çocuk gözyaşlarını tutamazken, yakınları tarafından eve götürüldü. Olayı gören bazı mahalle sakinleri ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde eşini bıçaklayan Özgür Meriç'in, elindeki bıçakla yerde yatan yaralı eşinin başında bir süre bekledikten sonra sakin adımlarla olay yerinden ayrıldığı görünüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan Özgür Meriç'i yakalamak için çalışma başlattı.