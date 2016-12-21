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Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı: 2 araç zarar gördü

İzmir’in Buca İlçesi’nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atılan 2 adet el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 araç zarar gördü

Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı: 2 araç zarar gördü

İzmir’in Buca İlçesi’nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından yola atılan 2 adet el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 araç zarar gördü

21 Aralık 2016 Çarşamba 06:35
Sokağa el yapımı patlayıcı atıldı: 2 araç zarar gördü
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POLİS kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 
Olay, bugün akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi 220/40 Sokak üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından sokağa 3 adet el yapımı patlayıcı atıldı. Çıkan büyük gürültü üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis  sevk edildi. Olay yerine gelen polisler patlayıcılardan birinin patlamadığını fark edince çevre güvenliği alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlama sonrasında Adnan Türker’e (60) ait 35 DLU 25 plakalı otomobille 35 ZY 120 plakalı hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. 
Olay yeri inceleme ekipleri patlayıcılar üzerinde araştırma yaparken, mahalle sakinlerinden Selahattin Tilki, “İki kez patlama oldu. Çok büyük gürültü oldu. Dünürümün aracı zarar gördü. Ne olduğunu bilmiyoruz” dedi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme alan, parmak izi çalışması yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise olayın terörle bağlantılı olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay sonrası durumundan şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

 
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