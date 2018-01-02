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Sokağa çıkma yasağı

Hizan ilçesine bağlı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı

Hizan ilçesine bağlı bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

02 Ocak 2018 Salı 23:58
Sokağa çıkma yasağı
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BİTLİS Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Koçyiğit Köyü, Koçyiğit Köyü’ne bağlı Doyumlu mezrası, Ekinli Köyü, Ekinli Köyü’ne bağlı Deliktaş mezrası, Karlıtepe Köyü, Tutumlu Köyü ve Gürece Köyü bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesi maksadıyla söz konusu bölgelerde barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, yakalanan/teslim olan örgüt mensupları ile yapılan mülakatlarda söz konusu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Ocak 2018 Salı günü saat:23.59’dan itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir" denildi.
 

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