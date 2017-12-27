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Şok! Kız öğrencilerin soyunma odasında bulundu...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekilmesi olayı ile ilgili, hastaneye hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Gizli çekim ile bir ilgisinin olmadığını söyleyen F.U. serbest bırakılırken, İ.A. ise adliyeye sevk edildi

Şok! Kız öğrencilerin soyunma odasında bulundu...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir özel hastanede, stajyer kız öğrencilerin soyunma odasına yerleştirilen cep telefonu ile gizlice görüntü çekilmesi olayı ile ilgili, hastaneye hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi gözaltına alındı. Gizli çekim ile bir ilgisinin olmadığını söyleyen F.U. serbest bırakılırken, İ.A. ise adliyeye sevk edildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:15
Şok! Kız öğrencilerin soyunma odasında bulundu...
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NAZİLLİ'DEKİ bir özel hastanede staj yapan hemşirelik öğrencisi 4 kız öğrenci, dün sabah, kendileri için ayrılmış olan soyunma odasına gizlenmiş bir kutu buldu. Kutunun içerisinde görüntü kaydı yapan cep telefonu olduğunu fark eden öğrenciler, hastane başhemşiresine vermek istedi. Bu sırada temizlik görevlilerinden F.U, öğrencilerin elinden kutuyu alarak uzaklaştı. Kız öğrenciler yaşadıklarını hastane yönetimine ve okul müdürlerine anlattıktan sonra, gizlice görüntülerinin çekilmesiyle ilgili savcılığa da şikayette bulundu.

Savcılık tarafından, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A.'yı gözaltına alıp, evlerinde arama yaptı. Aramada F.U.'nun evinde, hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu ele geçirildi. F.U. ifadesinde olayla bir ilgisinin olmadığını ve İ.A'nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını söyledi. F.U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.A.'nın ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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StajSOYUNMA ODASIAydınNazilli
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