Soğukların vurduğu zamanda şaşırtan görüntü

KIŞIN ortasında Ankara'da erik ağacı çiçek açtı. Bugün Ankara'da çekilen görüntü, adeta ilkbaharı hatırlattı. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Ankara'da güneşli havada erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.
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