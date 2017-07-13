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Şoförün dikkati faciayı önledi

İzmit’te, belediyeye ait halk otobüsü motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması sonucu, olası bir faciadan dönüldü

Şoförün dikkati faciayı önledi

İzmit’te, belediyeye ait halk otobüsü motorunun tutuşması sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması sonucu, olası bir faciadan dönüldü

13 Temmuz 2017 Perşembe 20:44
Şoförün dikkati faciayı önledi
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YANGIN, Malta Mahallesi Sarıcalar Sapağı mevkiinde meydana geldi. Önder Üzülmez yönetimindeki 41 BR 203 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait doğalgazlı halk otobüsünün motoru tutuştu. 

Önder Üzülmez motor kısmından gelen kokuları fark ederek aracı yol kenarına park etti. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsten inen Önder Üzülmez, aracın motorunun alev aldığını görünce itfaiyeye haber verdi. Otobüs alevler içerisinde kalırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Alev topuna dönen araçta patlamalar oldu. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Önder Üzülmez otobüsteki kokuyu fark edince aracı yol kenarına çektiğini belirterek, "Araçtan bir koku geldi. Aracı kenara park ettim. Bir anda alev aldı. Müdahale edilecek gibi değildi. İtfaiyeye haber verdim" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IzmitHalk Otobüsü
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