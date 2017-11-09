Şoför tornavidayla yolcuyu tehdit etti

İSTANBUL'DA Bakırköy otobüsünde yaşanan olay halk otobüsü şoförleri ile ilgili tartışma yarattı. Otobüsün kalabalık olmasına söylenen genç, otobüs şoförünün gazabına uğradı. Elinde tornavidayla gencin üzerine yürüyen şoförü yolcular güçlükle engelledi.
Şoförün daha sonra son durağa gelmeden tüm yolcuları indirdiği iddia edildi.
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