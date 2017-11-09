Şoför tornavidayla yolcuyu tehdit etti

Şoförün daha sonra son durağa gelmeden tüm yolcuları indirdiği iddia edildi.

İSTANBUL 'DA Bakırköy otobüsünde yaşanan olay halk otobüsü şoförleri ile ilgili tartışma yarattı. Otobüsün kalabalık olmasına söylenen genç, otobüs şoförünün gazabına uğradı. Elinde tornavida yla gencin üzerine yürüyen şoförü yolcular güçlükle engelledi.

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