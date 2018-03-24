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Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 34 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü, şoförü direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirince şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 34 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsü, şoförü direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirince şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı

24 Mart 2018 Cumartesi 08:30
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 34 yaralı
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ANKARA karayolunda şoförünün kalp rahatsızlığı geçirdiği öne sürülen yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ, OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, saat 4.30 sıralarında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Adıyaman'a götüren Kırmızıgül Turizm'e ait Nurettin Dağ (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon başında kalp rahatsızlığı geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 34 YARALI
Otobüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
"YOLDA KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRDİM, FRENE BASAMADIM"
Yaralanan otobüsün şoförü Nurettin Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.

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