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Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

Sivas'ta sobaya döktüğü tinerin parlamasıyla alevler içerisinde kalan genç hayatını kaybetti

Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu

Sivas'ta sobaya döktüğü tinerin parlamasıyla alevler içerisinde kalan genç hayatını kaybetti

02 Kasım 2017 Perşembe 07:53
Sobaya döktüğü tiner hayatına mal oldu
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi Sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide oto yıkama dükkanı işleten 21 yaşındaki Tolgahan Dağaşan iddiaya göre ısınmak için dükkanın ikinci katındaki sobayı yakmak istedi.
Dağaşan'ın sobanın üzerine döktüğü tinerin parlaması sonucu kıyafetleri tutuştu. Dükkanda yalnız olan Dağaşan'ın çığlıklarını duyan çevredeki esnaflar olay yerine gelerek alevler içindeki Dağaşan'a müdahale etti. Dükkanın da alev alması nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ağır yaralanan Dağaşan ise olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç yaşamını yitirdi. Dağaşan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
SivasSobaMehmet Akif Ersoy Mahallesi
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