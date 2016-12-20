Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu

Çal ilçesinde yapılan operasyonda ise Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelendikleri bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde kuzine soba içerisine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde 2 bin 237 gram esrar maddesi buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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