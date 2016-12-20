Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde soba içerisine gizlenmiş esrar maddesi buldu

Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde soba içerisine gizlenmiş esrar maddesi buldu

20 Aralık 2016 Salı 15:04
Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu
banner404
DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ve Çal ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Honaz ilçesi Kocabaş mahallesine özel otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşması üzerine içerisinde iki şüphelinin bulunduğu aracı Kocabaş Mahallesi girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda araç içerisinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Aynı gün şüphelilerin ikamet ettiği Denizli il merkezi İncilipınar Mahallesindeki adreslerinde yapılan aramada da bir kilo 500 gram esrar maddesi ile satışa hazır 5’er gramlık paket ele geçirdi.
Çal ilçesinde yapılan operasyonda ise Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelendikleri bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde kuzine soba içerisine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde 2 bin 237 gram esrar maddesi buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DenizliSobaUyuşturucuSoba Içindeki Uyuşturucuyu Evlat Buldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim