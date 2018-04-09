Skandal olay! Çıplak halde cama çıkıp...



İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesinde cinsel taciz olayı ile ilgili şu ifadelere yer verildi; İstanbul Eyüp’te 11 Ağustos 2017 saat 22.00’de 5 yıldır tek başına yaşayan satış elemanı Vildan D., üst komşusu C. D. ile oturuyordu. Hafif aralık olan salon camını kapatmak isteyen C.D. adlı kadın karşı apartman dairesinde Sinan K.’nın çıplak vaziyette kendilerine doğru mastürbasyon yaptığını gördü. Vildan D.’ye haber vermesi üzerine iki kadın cep telefonları ile Sinan K.’yı görüntülemek istedi. Bunun fark eden Sinan K. başka odaya kaçtı. Vildan D. camı açarak Sinan K.’ya ‘dışarı çık’ diye bağırdı. Sinan K.’nın dışarı çıkmaması üzerine eline geçirdiği soda şişesini karşı dairenin camına fırlattı. Cam kırılınca çevredekiler dışarı çıktı. İki kadın polise haber vererek şikayetçi oldu.

5 günde 3 kez yakalamış

Vatan'da yer alan habere göre, bir yıl önce taşınan Sinan K.’nın dairesini gözetlediğini fark ettikten sonra perdelerini sürekli kapalı tuttuğunu belirten Vildan D. polise verdiği ifadede, “Perdeleri açık olan Sinan K.’nın dairesini istemeden görmek zorunda kalabiliyorum. Son 5 günde 3 kez bu şekilde Sinan K.’yı yakaladım. Beni taciz edip uygunsuz hareketlerde bulunan Sinan K.’dan şikayetçiyim” dedi. Diğer kadın C.D. ise “Salonun camın hafif aralamıştım. Perdeyi kapatacakken, Sinan K.’yı çıplak vaziyette bize doğru uygunsuz bir şekilde gördüm. Telefonumla çekmek isterken elindeki beyaz havlu ile üzerini kapatarak başka odaya geçti” dedi.

İstesem başka yerde yaparım

Evli ve 3 çocuklu Sinan K. ise “Havalar sıcak olması nedeniyle atlet ve şortla oturuyordum. Eşim ve çocuklar iki aydır memlekette idi. Evli ve çocuklu biriyim. Kimsenin görebileceği şekilde mastürbasyon yapmam söz konusu değil. Yapsam bile müsait yerde yaparım. Ben şikayetçinin dairesine bakan camdan sigara içtiğim için rahatsız olmuş olabilir. Odamın camının kırılması konusunda şikayetçi değilim” dedi. Oturduğu dairenin penceresinden Vildan D. ve C.D. adlı kadınlara bakarak çıplak vaziyette mastürbasyon yaparak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Sinan K.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.