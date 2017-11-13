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13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Skandal! Galericinin cesedini bulan jandarma, delilleri ateşe verdi!

İzmir'in Tire ilçesinde 12 gündür kayıp olan oto galerici Hakan Ali Kavak'ın cesedi bulundu ancak jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı yaktı

Skandal! Galericinin cesedini bulan jandarma, delilleri ateşe verdi!

İzmir'in Tire ilçesinde 12 gündür kayıp olan oto galerici Hakan Ali Kavak'ın cesedi bulundu ancak jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı yaktı

13 Kasım 2017 Pazartesi 07:44
Skandal! Galericinin cesedini bulan jandarma, delilleri ateşe verdi!
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İZMİR'İN  Tire ilçesinde, Küçük  Menderes Nehri kenarında toprağa gömülü olarak erkek cesedi bulundu. Cesedin geçen 31 Ekim'den bu yana kayıp olan oto galericisi 39 yaşındaki Hakan  Ali Kavak'a ait olduğu belirlendi.

İHBAR ÜZERİNE GİDEN JANDARMA, ERKEK CESEDİ BULDU

Bir ihbarı değerlendiren  Gökçen  Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri,  Ödemiş İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte,  Tire'nin kırsal Kahrat Mahallesi, Yoncalık Mevkii'ndeki Küçük  Menderes Nehri'nin kenarında yaptıkları kazı çalışmasında, 1 metre derinlikte bir erkek cesedi ile karşılaştı.

12 GÜNDÜR KAYIPTI

Çuval içindeki bir yorgana sarılı bulunan cesedin 31 Ekim'den bu yana  Ödemiş'ten kayıp olan ve ailesi tarafından geçen 2 Kasım'da kayıp müracaatı yapılan evli, 2 çocuk babası  Hakan Ali Kavcak'a ait olduğu belirlendi.  Kavak'ın cesedi, savcı, jandarma ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere  İzmir  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CESEDİN SARILI OLDUĞU YORGAN VE ÇUVAL YAKILDI

Jandarma, cesedin sarılı olduğu yorgan ve çuvalı kurtlanmış olduğu için yakarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken  Kavak'ın ne şekilde öldürülüp, kim veya kimler tarafından gömüldüğünün tespitine çalışıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirTireHakan Ali Kavak
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