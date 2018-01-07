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Skandal! 15 yaşından 19 yaşına kadar tecavüz

Yaşı küçük kıza önce tecavüz eden, daha sonra arkadaşlarına pazarlamaya çalışan ve şantajla hırsızlık yaptıran zanlı hakkında 27 yıl hapis cezası istendi

Skandal! 15 yaşından 19 yaşına kadar tecavüz

Yaşı küçük kıza önce tecavüz eden, daha sonra arkadaşlarına pazarlamaya çalışan ve şantajla hırsızlık yaptıran zanlı hakkında 27 yıl hapis cezası istendi

07 Ocak 2018 Pazar 09:33
Skandal! 15 yaşından 19 yaşına kadar tecavüz
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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da yaşayan 19 yaşındaki R.A.’nın hayatını kabusa çeviren olay 4 yıl önce başladı. İddialara göre, o zamanlar lise öğrencisi olan genç kız Burhan A. isimli bir kişi ile tanıştı. Bir süre sonra Burhan A. küçük kıza zorla cinsel saldırıda bulundu. Burhan A., birlikte oldukları cinsel içerikli görüntülerin resmini çektiği, bu resimleri ailesine göstereceğini belirterek R.A’yı arkadaşlarına pazarlamaya çalıştı. Bununla yetinmedi küçük kızı çalıştığı marketten hırsızlık yaparak para getirmesini istedi. Korkusundan ailesine durumu anlatamayan R.A., marketten çaldığı paraları Burhan A.’ya verdi. Hırsızlık ortaya çıkınca R.A. gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada R.A. başından geçenleri tek tek anlattı. Bunun üzerine Burhan A. tutuklandı. Savcı cinsel saldırı ve şantaj suçlarından Burhan A.’nın 27 yıla, arkadaşları Bulut K. ile İsmail T.’nin de cinsel saldırı suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Burhan A., “Ben bu suçu işleyecek kadar namussuz değilim” dedi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: Tolga Atar/ Vatan

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