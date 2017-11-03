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Sızmaya çalışan 8 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü!

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ye yükseldi

Sızmaya çalışan 8 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü!

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ye yükseldi

03 Kasım 2017 Cuma 13:43
Sızmaya çalışan 8 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü!
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IRAK'IN kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamada; "Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 66'ya yükseldi" denildi.

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Son DakikaHaberler8 TeröristKuzey Irak
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