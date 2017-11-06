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"Siyah giyimli Arap" paniği, üniversite sınavlarını iptal ettirdi

Karaman'daki kız yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarının, gece odalarına giren siyah giyimli ve Arapça konuşan saldırgan yüzünden vize sınavları ertelendi

"Siyah giyimli Arap" paniği, üniversite sınavlarını iptal ettirdi

Karaman'daki kız yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarının, gece odalarına giren siyah giyimli ve Arapça konuşan saldırgan yüzünden vize sınavları ertelendi

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
"Siyah giyimli Arap" paniği, üniversite sınavlarını iptal ettirdi
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KARAMAN'DA Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarının, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söyleyerek, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşması üzerine  Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, bugün yapılacak vize sınavlarını erteledi.

ÖĞRENCİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 katlı 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaşmıştı. Bunu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek, "İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

SINAVLAR ERTELENDİ

Karamanoğlu  Mehmet Bey Üniversitesi de yurtta çıkan olaylar nedeniyle bugün yapılacak vize sınavlarını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yunus Emre Yerleşkesinden bulunan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul programlarında 06.11.2017 Pazartesi günü yapılacak olan ara sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Bu olayın ardından dün akşam saatlerinde çok sayıda öğrencinin valizleriyle birlikte yurdu terk ettiği görüldü. Paniğe neden olan olayla ilgili 200'e yakın öğrencinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

"ÖĞRENCİLERİN MAKSADINI AŞAN GİRİŞİMİ OLDU"

Karaman Valiliği resmi internet sitesinden Nefise Sultan Kız Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını yayınladı. Açıklamada, söz konusu olayda yurda dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği belirtilerek "İddialara konu eylemin, yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca konunun incelenmesi içinde müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siyah Giyimli Arap
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