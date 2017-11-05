Sitenin havuzuna otomobil düştü

OLAY, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, havuzun kenarında otomobilini park eden sürücü, aracı viteste çalıştırdı, araç havuza düşerken, sürücü de kendini son anda dışarı attı.
Araç, itfaiye araçları ile vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarıldı. Olay anı sosyal medyada da paylaşıldı.
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