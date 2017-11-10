Site inşaatında göçük: 3 işçi yaralı

BURSA'DA bir site inşaatının istinat duvarının yapımında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde 6 bloklu sitenin istinat duvarı yapımında toprak kayması meydana geldi. 8 metre yüksekliğinde istinat duvarı ile birlikte kayan toprak altında 3 işçi kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından çıkarılan işçiler Ahmet Meydan, Mehmet Sarıkaya ve Mehmet Çelik, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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