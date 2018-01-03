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Şırnaklı çocuklar yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına dikti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına diktikleri direğe astı

Şırnaklı çocuklar yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına dikti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına diktikleri direğe astı

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:27
Şırnaklı çocuklar yerde buldukları Türk Bayrağı'nı köy meydanına dikti
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ŞIRNAK'IN Beytüşşebap ilçesinde bir grup çocuk, yerde buldukları bayrağı köy meydanına diktikleri direğe astı.

KENDİ İMKANLARIYLA DİREK DİKTİLER

 Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan 8-13 yaşları arasındaki bir grup çocuk, yerde bayrak buldu. Bayrağın yerde olmasına içlenen çocuklar, kolları sıvayarak köy meydanındaki mezarlığın yanına kendi imkanlarıyla direk dikti.

"DÜŞTÜĞÜ ZAMAN KALDIRIYORUZ"

Bayrağı direğe asan çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı. Çocuklar, zaman zaman rüzgarın etkisiyle devrilen direği yeniden ayağa kaldırıyor. Çocuklardan Ahmet Adıyaman, bayrağı yerde gördüğünü belirterek, "Bayrağın dalgalanmasını istedim. Arkadaşlarımın yardımıyla topraktan harç yapıp, bayrağı diktik. Şehitlerimize armağan ediyoruz" dedi. Batu Adıyaman, bayrağı çok sevdiklerini ve bu nedenle diktiklerini ifade etti. Barış Engin ise direğin bazen devrildiğini anlatarak, "Düştüğü zaman çok üzülüp gelip yapıyoruz. Yaptığımızda da mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Şırnaklı çocukların bayrak sevgisi duygulandırıyor;

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