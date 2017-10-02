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Şırnak şehidi son yolculuğuna böyle uğurlandı

ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidi son yolculuğuna böyle uğurlandı

ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasında yapımı devam eden karayolunun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine dün teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:10
Şırnak şehidi son yolculuğuna böyle uğurlandı
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PKK'LI teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Cizre Komando Tugayı'nda görevli Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehidin cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı bakanlar ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Satılmış, annesi Nursel ve eşi Emine Erdal, cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı
ŞEHİT AİLESİNDEN ASKER SELAMI

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına konularak, bir süre taşındı. Bu sırada, bir yakınının kucağında top arabasının arkasından yürüyen şehidin 2,5 yaşındaki oğlu Taha Mert Erdal'ın uzun süre babasının fotoğrafına bakması, törene katılanların yüreklerini dağladı.

Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin ailesi, asker selamı verdi. Şehit Yüzbaşı Erdal'ın cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. 

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Şırnak şehidiSon YolculukMustafa Erdal
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