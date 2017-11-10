Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.309
DOLAR
3.8570
STERLİN
5.0964
EURO
4.4950
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
Her gün en az bir fincan kahve içmeniz için 10 sebep
Kahve içmeniz için 10 sebep
banner468

Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı

Denizli'nin Çivril Kaymakamlığı, Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıldönümü nedeniyle saat 09.05'de sirenler çalarken, aynı anda pazar duası yaptıran İmam H.G.'nin açığa alındığını açıkladı

Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı

Denizli'nin Çivril Kaymakamlığı, Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıldönümü nedeniyle saat 09.05'de sirenler çalarken, aynı anda pazar duası yaptıran İmam H.G.'nin açığa alındığını açıkladı

10 Kasım 2017 Cuma 20:24
Sirenler çalarken dua ettiren imam açığa alındı
banner404

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Çevredekilerin bazılarının tepki göstermesi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği ileri sürülen imam H.G. açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Çıtak Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu. Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.G.'nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu. Şikayet üzerine İmam H.G., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SirenlerImam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı
Kemal Batmaz'ın kardeşi için karar çıktı
Otomobil park halindeki TIR'a çaptı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil park halindeki TIR'a çaptı: 2 ölü, 2 yaralı
Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim