'Sıradan hayat sağlığıma iyi geldi'

YAŞADIĞI rahatsızlıklar nedeni ile zor günler geçiren Arda Kural, renkli sayfalara konuk oldu.Kural bu döneme kadar ne yaşadığını ve gelecek planlarını canlı yayında anlattı. İşte Arda Kural'ın hayatından kesitler:

Esenler'de oturduk çocukken. Açıkcası televizyon beni hem mutlu etti, hem mutsuz etti. Çok garip arkadaşlıklar edindim. Rahatsızlıklar yaşamaya başladım.

'Dostuz' aileyiz diyen insanlarla çalıştım ama araya çıkarlar girince o samimiyetten eser kalmıyıor. Uzak kalayım biraz derken baktım bayağı uzaklaşmışım. Sonra bu yalnızlık hoşuma gitti. Bir dönem ibadet ettim. 7 yıl kadar. Sonra devam edemeyeceğim noktaya geldim.

Arka arkaya sürekli bir şey kazanmadım ama dönem dönem beni idare edecek kadar para kazandım. Hakkımda bir sürü şey çıktı. Cevap vermedim.

'Deniz taşlarını altın sanıyor' diyormuşum. Aslı öyle değil. Çakıl taşları buldum, çok şeffaf ve parlaktı. Gidip sordum 'bunlar değerlendirilir mi' dedim. O haberler aldı yürüdü. Bana gelecek teklifleri çıkan haberler değil ben engelledim. Haberlerden sonra 'Seni kazanalım Ardacım' dediler.

Tam uzaklaştım derken, beni içeri aldılar. Psikonevroz benim rahatszılığım. Psikolojik depresyonlar, iniş çıkışlar, travmalar... Nelerle karşılaşmışım, nasıl tepkiler vermişim. Çok zor şeyler yaşadım ama toparladım. Ailevi yaşamlar, anne-baba, çevre bu hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Akranlarım bölüm başına 30-40 bin alırken ben 10 bin lira kazanıyordum. 'Ardacım biz seni seviyoruz' muhabbetleri bu duruma getirdi. Bu kez 'İkinci sınıf oyuncu' seviyesine mi düştüm diye düşündüm. Resti çektim. Sokaktada yattım. Ailem de biraz meafe koydu aramıza.

Yıldız Parkı'nda uyudum. Büyükçekmece'de arkadaşımın şezlong kiraladığı bir yer vardı. 'Ben burada kalayım mı' dedim. İçeri girmek istemiyordum. Bana çok normal geliyor bunlar. Dışarıdan bakıldığında normal bir durum değil gerçekten ama bana iyi geldi.

Kıvanç şu kadar alıyor, Kenan bu kadar alıyor haberlerini görünce kaçtım. Arkama bakmadan kaçtım. Sanırım dönmeyeceğim. Sıradan hayat bana iyi geldi. Ticaret yapmak istiyorum. Özel yapım değerli taşlar.

Belki de o kadar para kazanmamam iyi oldu. Aklının götürdüğü yerde büyük pişmanlıklar yaşayıp kalbine dönüyor insan. Çok çok para kazanmadım. Mustafa Altıoklar'ın bana 750 lira borcu kaldı.

Hasan Karacadağ'ı çok severim. Konuşmak istemiyorum onunla da bir anlaşmazlık oldu. Sonra bazen düşünüyorum 'Herkes sorunlu da bir tek sen mi doğrusun Arda?' diye düşünüyorum.

'Emret Komutanım' ekibinden kimseyle görüşmüyorum. Rüzgar'ı tanıyorum. Çok iyi biri. İnşallah başına hep iyi şeyler gelir. İnşallah çok mutlu olur.

Arkadaşım 'yapalım şu saçları' dedi, Hiç aklımda yoktu. 'Peki' dedim.

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