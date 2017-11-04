Sinsice yaklaştığı aracın camını kırıp 2 valiz dolusu mücevheri çaldı!

ANADOLU Otoyolu'nun Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde, park halindeki bir otomobilden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde mücevher ve 25 bin dolar civarında nakit para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

HIRSIZ, OTOMOBİLİN ARKA CAMINI KIRMIŞ

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönündeki bir dinlenme tesisinde duran İstanbul'da mücevher işiyle uğraşan H.M.A, B.Ö. ve O.Ö, molanın ardından binmek üzere geldikleri 06 FR 0345 plakalı otomobilin arka camının kırık olduğunu gördü.

MÜCEVHER VE NAKİT PARA ÇALINDI

Otomobilde bulunan 1 milyon dolar değerindeki mücevher ve 25 bin dolar civarındaki nakit paranın çalındığını tespit eden kişiler, durumu Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinde, bir araçtan inen şüphelinin otomobilin camını kırdıktan sonra sağ arka koltuk kısmını öne yatırarak bagaj kısmından 2 valizi çaldığını belirledi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın bir şirketten yabancı uyruklu G.J.M'ye kiralandığını tespit eden ekiplerin, olayla ilgili araştırması sürüyor.