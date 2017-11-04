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Sinsice yaklaştığı aracın camını kırıp 2 valiz dolusu mücevheri çaldı!

Düzce'ye yakın bir dinlenme tesisinde, park halindeki bir otomobilden 1 milyon dolar değerinde mücevher ve 25 bin dolar civarında nakit para çalındı. Hırsızlık anını kameralar kaydetti

Sinsice yaklaştığı aracın camını kırıp 2 valiz dolusu mücevheri çaldı!

Düzce'ye yakın bir dinlenme tesisinde, park halindeki bir otomobilden 1 milyon dolar değerinde mücevher ve 25 bin dolar civarında nakit para çalındı. Hırsızlık anını kameralar kaydetti

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:26
Sinsice yaklaştığı aracın camını kırıp 2 valiz dolusu mücevheri çaldı!
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ANADOLU Otoyolu'nun  Düzce kesimindeki bir dinlenme tesisinde, park halindeki bir otomobilden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde mücevher ve 25 bin dolar civarında nakit para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

HIRSIZ, OTOMOBİLİN ARKA CAMINI KIRMIŞ

Anadolu Otoyolu'nun  İstanbul yönündeki bir dinlenme tesisinde duran  İstanbul'da mücevher işiyle uğraşan H.M.A, B.Ö. ve O.Ö, molanın ardından binmek üzere geldikleri 06 FR 0345 plakalı otomobilin arka camının kırık olduğunu gördü.

MÜCEVHER VE NAKİT PARA ÇALINDI

Otomobilde bulunan 1 milyon dolar değerindeki mücevher ve 25 bin dolar civarındaki nakit paranın çalındığını tespit eden kişiler, durumu  Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinde, bir araçtan inen şüphelinin otomobilin camını kırdıktan sonra sağ arka koltuk kısmını öne yatırarak bagaj kısmından 2 valizi çaldığını belirledi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın bir şirketten yabancı uyruklu G.J.M'ye kiralandığını tespit eden ekiplerin, olayla ilgili araştırması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceMücevherHırsızlık
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