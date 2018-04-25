Sınırda yakalanan eski savcı FETÖ'den tutuklandı

İPSALA Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı.
Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Kılınç, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunda da susma hakkını kullanan Zafer Kılınç, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevi'ne götürüldü.
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