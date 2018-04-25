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Sınırda yakalanan eski savcı FETÖ'den tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraati ile sonuçlanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç tutuklandı

Sınırda yakalanan eski savcı FETÖ'den tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraati ile sonuçlanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç tutuklandı

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:41
Sınırda yakalanan eski savcı FETÖ'den tutuklandı
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İPSALA Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ankara'ya  getirilen Kılınç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince sorgulandı.
 
Emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Kılınç, sağlık  kontrolünün ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunda da susma hakkını kullanan Zafer Kılınç,  tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı  terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
 
 Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevi'ne  götürüldü.
 
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöSınırSavcı
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