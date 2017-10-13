Sınırda İdlib intikali hareketliliği

REYHANLI ilçesindeki Oğulpınar Mahallesi’nde bulunan sınır karakoluna bir hafta boyunca çok sayıda askeri zırhlı araç ve mühimmat sevk edildi. Gece saatlerinde Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan İdlib istikametine çok sayıda askeri araç hareketliliği görüldü.

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