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Sınırda ele geçirildi! 15 milyon 400 bin lira...

Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi

Sınırda ele geçirildi! 15 milyon 400 bin lira...

Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise 1 milyon 750 bin lira olan 116.5 kilo esrar ele geçirdi

12 Nisan 2018 Perşembe 21:02
Sınırda ele geçirildi! 15 milyon 400 bin lira...
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AĞRI'NIN Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na İran'dan giriş yapan boş TIR,   işlemlerinin ardından yapılan risk analiz kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada dorse tavanında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler, Zeus ve Vita ile arama yapıldı.  Aramada tavana preslenmiş paketler bulunurken,köpeklerin koku almasını önlemek içinde pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu fark edildi. 
Aramalarda pyasa değeri 15 milyon 400 bin TL. olan 78 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
 
ESRARLAR ÇITALARA GİZLENMİŞ
 
Sırbistan'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Sırbistan plakalı boş TIR, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. 
 
X-ray operatörlerince gerçekleştirilen taramada dorsenin kenar kısımlarında şüpheli yoğunluk farkı tespit edilen noktalar işaretlendi ve araç detaylı olarak aranmak üzere gümrük muhafaza personeli refakatinde arama hangarına alındı. TIR öncelikle uyuşturucu gizlenmiş olması ihtimaline karşın narkotik dedektör köpek Benga ile arandı ve köpeğin dorsenin kenar kısmında bulunan tahta çıtalara aşırı tepki verdiği gözlemlendi.  Bunun üzerine gümrük muhafaza memurlarınca dorse üzerinde bulunan brandayı sabitlemek amacıyla kullanılan çıtalar yerinden sökülerek kenarlarından kırıldığında tahtalarının içinin oyulduğu ve oluşturulan boşluklara paketler gizlendiği ortaya çıktı. 
 
Paketler çıkarıldığında Türkiye'ye sokulmaya çalışılan piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL. olan 116,5 kilo esrar ele geçirildi. TIR sürücüsü Sırbistan uyruklu I.E., gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.
 

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sınırda ele geçirildi milyon bin lira
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