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Sınırda dikkat çeken görüntü! İş makineleri çok sayıda mevzi kazdı

İdlib operasyonu için Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi. İş makineleri, çok sayıda mevzi kazdı

Sınırda dikkat çeken görüntü! İş makineleri çok sayıda mevzi kazdı

İdlib operasyonu için Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcı, iş makinesi ve askeri araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına sevk edildi. İş makineleri, çok sayıda mevzi kazdı

15 Ekim 2017 Pazar 17:56
Sınırda dikkat çeken görüntü! İş makineleri çok sayıda mevzi kazdı
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İDLİB'İN sınır komşusu  Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor.  Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar,  Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi.

SINIR HATTINA ÇOK SAYIDA MEVZİ KAZILDI

İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti. Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor.
12 EKİM'DE FAALİYET BAŞLAMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığınca,  Astana Süreci kapsamında  İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak  TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.

ASTANA ZİRVESİNDE "ÇATIŞMAZLIK BÖLGESİ" İLAN EDİLMİŞTİ

Türkiye,  Rusya ve  İran'ın,  Kazakistan'ın başkenti  Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda,  Suriye'nin  Türkiye sınırındaki  İdlib ili "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmişti. Mutabakata göre,  Türkiye'nin  İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

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