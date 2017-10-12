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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin İdlib operasyonu kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna tırlarla çok miktarda askeri mühimmat, teçhizat, alt yapı malzemesi, vinç ve bir zırhlı personel taşıyıcı araç sevk edildi

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Türkiye'nin İdlib operasyonu kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna tırlarla çok miktarda askeri mühimmat, teçhizat, alt yapı malzemesi, vinç ve bir zırhlı personel taşıyıcı araç sevk edildi

12 Ekim 2017 Perşembe 21:03
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
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TÜRKİYE'DEKİ çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı,  yakıt ikmal aracı, ambulans ve konteynerler Hatay'a ulaştı.
 
İntikalin yapılacağı İdlib kentinin sınır komşusu Reyhanlı ilçesine  gelen askeri araçlar, konuşlandırılacakları sınır birliklerine sevk edildi.
 
Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait  Kimyasal, Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) aracı da Cilvegözü Gümrük  Kapısı'na getirildi.
 
Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da  gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili  çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de  çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve  gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci  kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek  ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı. 
 
Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin  silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol  Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim  itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIdlib Operasyonu
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