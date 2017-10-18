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Sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örülüyor

Sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örülüyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 20:00
Sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor
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İDLİB'İN sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik bugün  de sürdü. Sınır hattındaki askeri iş makinelerinin gün boyunca mevzi kazdıkları  görüldü.
 
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay'a  getirilen obüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu dikkati çekti.  Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun  geçirmez akordiyon bariyerleri örüldü.
Öte yandan, çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel  taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu 10 araçlık konvoy, ilçeye varmalarının  ardından Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
 
Genelkurmay Başkanlığınca, Astana süreci kapsamında İdlib'de  gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den  itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.
 
Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da  gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili  "çatışmasızlık bölgesi" ilan edildi.
 
Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin  sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları  oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırıldı. Gözlemci kuvvetin asli görevi,  rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes  ihlallerini izlemek olarak tanımlandı.

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sınır hattına kurşun geçirmez siper örülüyor
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