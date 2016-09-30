Sınav stresine dayanamayınca intihar etti

OLAY bugün öğle saatlerinde, Başiskele Yeşilkent Mahallesi Gurur Sokak'ta bir sitedeki Kahraman ailesine ait evde meydana geldi. Recep ve Nevin Kahraman çiftinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü bitiren kızları Özge Kahraman, KPSS'ye hazırlanmaya başladı. İddiaya göre sınav nedeniyle strese giren Özge Kahraman evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Eve gelen kuzeni kapıyı açan olmayınca, merdivenle balkona çıktı. Kuzeni, pencereden içeri baktığında Özge Kahraman'ı yerde görünce 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren 112 Acil ekibi Özge Kahraman'ın öldüğünü belirledi.

Eve gelen anne Nevin Kahraman kızının öldüğünü öğrenince bahçede sinir krizleri geçirdi. Nevin Kahraman, "Annem benim, ben sensiz ne yapayım şimdi annem" diye ağıtlar yaktı. Nevin Kahraman'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özge Kahraman'ın cesedi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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