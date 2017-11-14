Simitçi 12. kez intihar girişiminde bulundu

BEYOĞLU, Şişli, Beşiktaş gibi İstanbul’un merkezi noktalarında defalarca intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki İbrahim A., Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak bir kez daha intihar girişiminde bulunu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda gezen ve zaman zaman demirlere tutunarak sarkan İbrahim A.’nın tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman cebinden çıkardığı jiletle vücuduna kesikler atan İbrahim A. kendine zarar verdi. Maddi sorunlarının olduğunu iddia eden İbrahim A. müzakereci polislerin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Meraklı vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken intihar girişimini film seyreder gibi izledi. İkna edilerek aşağıya indirilen İbrahim A., vücudunda oluşan kesikler nedeniyle tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.