Simit fırınında cinayet

EDİNİLEN bilgiye göre fırın çalışanı Yusuf D. (37) ve Türkmenistan uyruklu Pulatov Hoshgeldi(23) bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Kavga sırasında Yusuf D. silahını Hoshgeldi'ye doğrultarak 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulatov Hoshgeldin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hoshgeldi'in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, fırında çalışan diğer kişilerin ifadesini almak için karakola götürürken, kaçan Yusuf D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.