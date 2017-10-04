Simit fırınında cinayet

EDİNİLEN bilgiye göre fırın çalışanı Yusuf D. (37) ve Türkmenistan uyruklu Pulatov Hoshgeldi(23) bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Kavga sırasında Yusuf D. silahını Hoshgeldi'ye doğrultarak 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulatov Hoshgeldin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hoshgeldi'in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, fırında çalışan diğer kişilerin ifadesini almak için karakola götürürken, kaçan Yusuf D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.