'Silikon damlattığı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü

MERKEZ Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şahaser Sokak'ta iki katlı bir iş yerinin üst katında züccaciye dükkanı olan Alaaddin Paçal, iş yerinin cam kenarlarına silikon sıkmaya başladı.

Bu sırada alt katta bulunan kuaförden çıkan İhsan Y'nin başına yanlışlıkla silikon damlaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

İhsan Y'nin arkadaşı Fırat K'nin de tartışmaya katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Paçal, iş yerinden aldığı bıçakla alt kata indi. Çıkan arbedede Fırat K, Paçal’ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı elinden aldı.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan Paçal, yakınlardaki sığındığı bir iş yerinde kalbinden bıçaklandı.

Şüphelilerden İhsan Y, çevredeki bir esnafla Paçal'ı otomobille hastaneye götürdüğü sırada yolda karşılaştığı ambulansa teslim ettikten sonra, diğer şüpheli Fırat K. de olay yerinden kaçtı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Paçal, kaldırıldığı Konya eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki esnafın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin eşkallerinden yola çıkan ekipler, Fırat K'yi evinin yakınında, İhsan Y'yi ise karatay Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklandı.