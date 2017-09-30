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'Silikon damlattığı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da üst kattaki iş yerinin penceresinde tadilat yapan esnaf, zemin kattaki kuaförden çıkan iki kişi tarafından, "başlarına silikon damlattığı" gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü

'Silikon damlattığı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da üst kattaki iş yerinin penceresinde tadilat yapan esnaf, zemin kattaki kuaförden çıkan iki kişi tarafından, "başlarına silikon damlattığı" gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü

30 Eylül 2017 Cumartesi 12:16
'Silikon damlattığı' iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü
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MERKEZ Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şahaser Sokak'ta iki katlı bir iş  yerinin üst katında züccaciye dükkanı olan Alaaddin Paçal, iş yerinin cam  kenarlarına silikon sıkmaya başladı.

Bu sırada alt katta bulunan kuaförden çıkan İhsan Y'nin başına  yanlışlıkla silikon damlaması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

İhsan Y'nin arkadaşı Fırat K'nin de tartışmaya katılmasıyla kısa  sürede kavgaya dönüşen olayda Paçal, iş yerinden aldığı bıçakla alt kata indi.  Çıkan arbedede Fırat K, Paçal’ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak bıçağı elinden aldı.

Bunun üzerine kaçmaya başlayan Paçal, yakınlardaki sığındığı bir iş  yerinde kalbinden bıçaklandı.

Şüphelilerden İhsan Y, çevredeki bir esnafla Paçal'ı otomobille  hastaneye götürdüğü sırada yolda karşılaştığı ambulansa teslim ettikten sonra,  diğer şüpheli Fırat K. de olay yerinden kaçtı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Paçal, kaldırıldığı Konya eğitim  Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki  esnafın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin eşkallerinden yola çıkan ekipler, Fırat  K'yi evinin yakınında, İhsan Y'yi ise karatay Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı,  tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaŞahaser Sokak
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