Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesinde bulunan Aktar Pazarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı İbrahim D. ile Ferhat C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bacağından bıçakla yaralanırken, yoldan geçen bir başka vatandaş da seken kurşunun hedefi oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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