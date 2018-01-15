Silahlı saldırı! Arabayı delik deşik ettiler

ANKARA'DA daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Osman Ç. bacağından ve elinden yaralandı.
POMPALI TÜFEK VE TABANCALARLA ATEŞ AÇTILAR
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Uğur Akgündüz Sokağı'nda emlakçılık yapan Osman Ç., işyerinin önündeki 06 FA 2293 plakalı otomobilde otururken daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi, başka bir araçla yanına gelerek pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.
2 YERİNDEN VURULDU
Osman Ç. araçtan inerek kaçmaya çalışırken sol bacağından ve elinden yaralandı. Kanlar içinde dükkanın önüne yığılan Osman Ç. olay yerine gelen ambulansla Keçirören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganların yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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