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Silahlı saldırı: 2 ölü
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Silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş edilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Silahlı saldırı: 2 ölü

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş edilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 08:45
Silahlı saldırı: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mutlu Mahalesi'nde, kimliği  henüz belirlenemeyen kişilerce Müslüm Savan, Fahri Tan ve Erkan Bakırcı'ya ateş  edildi.
 
Saldırıda, Savan ve Tan olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan  Bakırcı ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
 
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk  edildi.
 
Haberi alan Savan ve Tan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.
 
Cesetler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için  çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıAdanaSarıçam
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