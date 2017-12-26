Silahlı saldırı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgilere göre, olay, Soma'nın Nihat Danışman Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi iddiasıyla gece saat 01.00 sıralarında M.B. (37) ile evinin önünde tartışan 3 kişiden biri pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunlardan biri M.B.'nin ensesine isabet etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen ve ağır yaralı olarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan M.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobille kayıplara karışan 3 kişiyi tespit eden polis, araştırmalarını sürdürürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

M.B.'nin bir çimento fabrikasında operatör olarak çalıştığı öğrenildi.