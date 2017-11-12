Silahlı kavga: 3 yaralı

İDDİAYA göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Tepecik Mahallesi İşçiler Caddesi'nde tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, tabancayla Salih Sülük (62), Doğuş Dikkulak (18) ve Uğurcan Taşpınarlı'ya (23) ateş etti. Vücutlarına kurşun isabet eden Sülük, Dikkulak ve Taşpınarlı yaralandı.
Tepecik eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan göğsüne kurşun isabet eden Dikkulak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Ekipler, kaçan zanlının bulunması için çalışma başlattı.
Bu arada, çok sayıda yaralı yakınının hastaneye gelmesi nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bazı yaralı yakınlar burada fenalaştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.