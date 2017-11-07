Silahlı kavga: 1 yaralı

OLAY, saat 21.00 sıralarında Büyük Hüseyinbey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir eğlence mekanının çıkışında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile silahlar çekildi.

Kavgada yaralanan İ.B., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler olaydan sonra kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede kavgada kullanılan bir adet silaha polis ekiplerince el konuldu. Olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin ise kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.