Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Eski Müftülük Sitesi yakınlarında İ.P. adlı şahıs, çıkan kavgada İsmail (55) ve Mahmut Beyhan (44) adlı kardeşlere silahla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeşten İsmail Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, Mahmut Beyhan ile olay yerinden geçen Harun K. (74) seken kurşunlarla yaralandı. İ.P. olayın ardından kaçtı. Yaralılar Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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