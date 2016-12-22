Silahlı gasp

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, Mehmet Hamud ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeninde incelemelerde bulunan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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