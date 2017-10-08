Silahla oynayan çocuk kendini vurdu

KOCAELİ'NİN Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'ndeki bir düğünde bir silahın patlaması sonucu 15 yaşındaki M.D. ağır yaralandı. Görgü tanıklarının iddialarına göre 15 yaşındaki M.D. düğünden biraz uzak bir yerde arkadaşlarıyla birlikte silahla oynuyordu. Silahın yanlışlıkla patlaması sonucunda M.D kendini karnından vurdu. O sırada silahı M.D.'nin bir arkadaşı hemen yanlarında bulunan bir dereye attı. Kazanın meydan gelmesiyle birlikte olay yerine hemen ambulans sevk edildi. Ambulansın ardından olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yerde silahı dereye atan şahısla birlikte kayıp silahı aradı. Arama sonuçları başarısız olunca olay yerindeki Jandarmalardan bir ekip M.D.'nin kaldırıldığı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi

Olaydan sonra Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.D. yoğun bakımda tedavi altına alınırken M.D.'nin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri bir kişiyi göz altına alırken olayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede yatan M.D.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.